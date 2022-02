Am Tag nach dem schmerzhaften Olympia-Fehlstart war der Frust schnell verflogen.

Bundestrainer Toni Söderholm überraschte mit einem besonderen Spielchen, beim wilden Scheibenschießen zum Abschluss des Trainings wurde viel geflachst und gelacht. "Wir sind alle schon lange genug im Eishockey-Business, dass wir wissen, dass schlechte Laune nichts bringt", sagte Stürmer Matthias Plachta nach der Übungseinheit im Nationalen Hallenstadion in Peking.

Der Mannheimer Stürmer weiß auch: 2018 begann das silberne Wintermärchen der deutschen Puckjäger ebenfalls mit einer frustrierenden Pleite.

"Wir haben es vor vier Jahren gesehen: Das ist ein Prozess", sagte Angreifer Patrick Hager, "ein Turnier wird nicht im ersten Spiel gewonnen oder verloren." In Pyeongchang folgte dem 2:5 gegen Finnland sogar noch ein 0:1 gegen Schweden, ehe der sensationelle Sturmlauf bis ins Endspiel losging.

Diesmal soll nach dem ernüchternden 1:5 gegen Kanada schon am Samstag ( 9.40 Uhr Uhr, live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn! ) gegen Gastgeber China die Wende kommen. Allerdings wohl ohne Verteidiger Marco Nowak, der bei einem sehr harten Check am Kopf getroffen worden war und am Freitag noch nicht wieder aufs Eis durfte.