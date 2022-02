"Das ist top bei diesen Spielern", gab Söderholm zu verstehen.

Tom Kühnhackl, Dominik Kahun, Marcel Brandt, Jonas Müller und Matthias Plachta erzielten die Tore für das deutsche Team. Söderholms Assistent Tobias Abstreiter fungierte als Schiedsrichter, beide Mannschaften durften mehrmals in Überzahl agieren.

In der ersten Halbzeit stand der Münchner Danny aus den Birken, einer von zehn Silbermedaillengewinnern von 2018, im Tor. Der 36-Jährige sah bei zwei der drei Gegentreffer nicht gut aus. In den zweiten durchlaufenden 30 Minuten ließ der Berliner Mathias Niederberger kein Tor zu.

"Wir haben vieles gut umgesetzt", sagte Stürmer Marcel Noebels, "der Körperkontakt war deutlich weniger als im normalen Spiel. Aber fürs Gefühl hat's mir sehr gut getan, um wieder zum Spielmodus zu kommen."

Aufstellung schon fast sicher

Nicht zum Einsatz kamen Torhüter Felix Brückmann sowie die Stürmer Lean Bergmann und Nico Krämmer.

Kühnhackl spielte zusammen mit den Münchnern Patrick Hager und Yasin Ehliz, der Ex-NHL-Stürmer Tobias Rieder mit den Berlinern Noebels und Leo Pföderl, der Schweden-Legionär Stefan Loibl mit Kahun und Frederik Tiffels, außerdem der Ingolstädter Daniel Pietta mit den Mannheimern Plachta und David Wolf.

Diese Aufstellung schwebt Söderholm auch für das erste Vorrundenspiel am Donnerstag ( 14.10 Uhr, live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn! ) gegen Kanada vor, "wenn alle gesund bleiben". Bei den Torhütern wollte er sich noch nicht festlegen, er habe aber "was im Kopf".

Am Dienstag gibt der Bundestrainer seinen Spielern noch einen Tag frei, um sich andere Sportarten anzuschauen. "Danach wird's hektisch", meinte Söderholm. Nach einer letzten Trainingseinheit am Mittwoch im Hallenstadion zieht die Mannschaft ins Wukesong-Sportzentrum um, in dem sie einen Tag später ins Turnier startet.

(SID)

