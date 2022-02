Bei der Vorstellung des weiteren Turnierverlaufs zog Eurosport-Experte Christian Ehrhoff zwar die Augenbrauen in die Höhe. Aber - und das war auffällig - er winkte nicht ab - oder prognostizierte gar ein Aus, sondern er betonte in der Eurosport TV-Show Olympic Hockey Night: "Ab jetzt gibt es keine leichten Gegner mehr, die Tagesform wird die nächsten Spiele entscheiden."

Das heißt: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft befindet sich wieder auf Augenhöhe mit den Großen - und das trotz ihrer 2:3-Niederlage gegen die USA

Am Dienstag muss sich das DEB-Team zunächst gegen die Slowakei beweisen. "Do or die" ist das Motto im Playoff. Siegen oder fliegen - im Erfolgsfall geht es ins Viertelfinale, wo erneut die USA warten. In einem möglichen Halbfinale käme es dann zu einem Duell mit Schweden oder Kanada.

Viel schwerer kann es auf dem Papier auf dem Weg zu einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Peking eigentlich nicht sein.

"Da muss schon sehr viel zusammenpassen. Das klingt nach einem Mammut-Programm, ist aber machbar", erklärt DEL-Spieler Yannick Seidenberg bei Eurosport: "Wir brauchen unsere Top-Performance. Wenn wir die abrufen, ist unserer Mannschaft weiterhin alles zuzutrauen."

Viel Grund für Optimismus

Tatsächlich gab die Vorstellung der Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm viel Grund zu Optimismus. Sie spielte diesmal schnörkelloser und mit viel Zug zum Tor, sie war deutlich aggressiver und verschaffte sich mit harten Checks Respekt. "Wir haben uns in jedem Spiel gesteigert, jetzt müssen wir schauen, dass es noch besser wird", sagte Tom Kühnhackl.

Zur Erinnerung: 2018, als niemand damit rechnete, dass es bis ins Finale gehen sollte, startete Deutschland mit einem derben 2:5 gegen Finnland - diesmal: 1:5 gegen Kanada - und arbeitete sich zu einem 2:1 nach Penaltyschießen gegen Norwegen - diesmal: 3:2 gegen China.

"Wir brauchen uns vor keinem verstecken. Wenn wir so spielen, können wir auch unseren Erwartungen gerecht werden", sagte Korbinian Holzer in der "ARD" selbstbewusst.

Mit zehn Helden von 2018 spielte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) 28 Stunden nach dem 3:2-Zittersieg gegen China geradliniger und zielstrebiger - aber immer noch nicht effektiv genug.

Am Ende waren es nur Kleinigkeiten

Gegen das junge US-Team mit 14 Collegespielern, das zuvor 4:2 im Prestigeduell gegen Kanada gewonnen hatte, lag der Ausgleich zwischenzeitlich in der Luft. "Am Schluss haben uns ein paar Kleinigkeiten gekostet", sagte Patrick Hager und betonte wie auch Holzer und Kühnhackl: "Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir müssen nochmal eine Schippe drauflegen."

Vor allem gilt es, die kleinen Fehler abzustellen. So wie beim 1:2, als Torhüter Danny aus den Birken seinen Schläger verlor und ihn nicht wieder richtig zu fassen bekam. Solch Pech wird im weiteren Turnierverlauf erst recht bestraft. Söderholm forderte zwar den Videobeweis wegen Torhüter-Behinderung - doch der Treffer wurde nicht zurückgenommen.

Es spricht für das Team, dass darüber nicht viel lamentiert wurde, sondern auf Kampfmodus umgestellt wurde: "Das war eine große Leistungssteigerung", lobte Kühnhackl. Der Plan für das Spiel gegen die Slowakei: "Wir müssen die leichten Fehler abstellen, das Spiel einfach halten und die Kleinigkeiten noch auspolieren."

Vor vier Jahren hatte das Silber-Wunder von Pyeongchang mit dem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen die Schweiz im ersten K.o.-Spiel begonnen. Der Rest ist Sportgeschichte. Und die Geschichte könnte sich wiederholen, der Traum von einer erneuten Medaille lebt definitiv.

