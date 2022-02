9. Februar startete das olympische Eishockeyturnier der Männer in Peking. Zum Auftakt Amstartete das olympische Eishockeyturnier der Männer in Peking. Zum Auftakt gewann der amtierende Olympiasieger Russland gegen Schweiz und Olympia-Neuling Dänemark schlug Tschechien.

Die deutsche Mannschaft befindet sich in einer Vorrundengruppe mit den USA, Kanada und Gastgeber China. Vor vier Jahren in Pyeongchang gewann Deutschland überraschend Silber.

Zum Auftakt trifft die Mannschaft um Bundestrainer Toni Söderholm auf Rekord-Olympiasieger Kanada. Los geht's um 14:10 Uhr MEZ.

Hier gibt es alle Informationen zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kanada:

Olympia 2022: Deutschland - Kanada live im TV

Der Auftakt für das deutsche Eishockey-Team gegen Kanada am Donnerstag, 09. Februar, wird live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Der Vorrunden-Spielplan der deutschen Mannschaft:

Donnerstag, 10. Februar, 14:10 Uhr MEZ: Kanada - Deutschland im Wukesong Sport Center

MEZ: Kanada - Deutschland im Wukesong Sport Center Samstag, 12. Februar, 9:40 Uhr MEZ: Deutschland - China im National Indoor Stadium

MEZ: Deutschland - China im National Indoor Stadium Sonntag, 13. Februar, 14:10 Uhr MEZ: USA - Deutschland im Wukesong Sport Center

Eurosport begleitet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hautnah: Live im Free-TV und mit eigener Eishockey-Show zur Prime-Time. Alle Eishockey-Matches bei den Olympischen Winterspielen Beijing 2022 gibt es zudem live bei Eurosport mit Joyn PLUS+ zu sehen.

Silber-Held Christian Ehrhoff ist dabei Top-Experte der "Olympic Hockey Night": Der Ex-NHL-Star und Moderator Simon Südel sowie das gesamte Eishockey-Team wandeln auf den Spuren des Wintermärchens von 2018 und tauchen in der Eurosport Eishockey-Show tief ein in die schnellste Mannschaftssportart der Welt. Gemeinsam analysiert das Duo Ehrhoff/Südel mit ihren Gästen die Spiele des Tages, vertieft am Touchscreen die Eishockey-Taktik, holt die Meinung der internationalen Eurosport-Experten ein und rückt die Aufreger auf und abseits des Eises in den Fokus.

Ab dem 9. Februar ist die 90-minütige “Olympic Hockey Night” bei Eurosport 1 im Free-TV täglich um 20:15 Uhr live zu sehen.

Olympia 2022: Deutschland - Kanada im Livestream

Im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ verpasst Ihr keine Sekunde vom Auftakt der deutschen Mannschaft und allen weiteren Spielen. Hier gibt es neben dem Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 auf Bonuskanälen alle Matches live und in voller Länge zu sehen.

Für nur 6,99 Euro im Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm des Eurosport Players einschließlich aller Bonuskanäle, sondern auch zahlreiche weitere TV-Sender sowie Serien- und Filmhighlights.

Olympia 2022: Alle Eishockey-Spiele live auf Eurosport mit Joyn PLUS+

Olympia 2022: Deutschland - Kanada im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es zum Auftakt der deutschen Nationalmannschaft einen Liveticker . Hier erhaltet Ihr alle News zur Partie gegen Rekord-Olympiasieger Kanada.

