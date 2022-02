Am Sonntag, 20. Februar, kommt es bei den Olympischen Spielen in Peking zum großen Finale der Männer zwischen Finnland und dem Russischen Olympischen Komitee. Spielbeginn ist um 5:10 Uhr MEZ.

Die Gruppenphase verlief für beide Mannschaften optimal, sowohl Finnland als auch das ROC beendeten ihre Gruppe auf Platz eins.

Finnland schaltete im Viertelfinale die Schweiz aus und das ROC setzte sich gegen Dänemark durch.

Im Halbfinale gewannen die Finnen gegen die Slowakei, Russland besiegte die Schweden knapp.

Hier gibt es alle Informationen zum Finale Finnland gegen das ROC:

Olympia 2022: Finnland - Russland live im TV

Nach zwölf Tagen Eishockey geht es nun in Peking um die Goldmedaille zwischen Finnland und dem ROC. Eurosport überträgt das Match live im TV bei Eurosport 1.

Eurosport bietet zusätzlich zum TV-Programm noch eine eigene Hockey-Show über das Eishockey-Turnier bei den Olympischen Spielen in Peking.

Silber-Held Christian Ehrhoff ist dabei Top-Experte der "Olympic Hockey Night": Der Ex-NHL-Star und Moderator Simon Südel sowie das gesamte Eishockey-Team wandeln auf den Spuren des Wintermärchens von 2018 und tauchen in der Eurosport Eishockey-Show tief ein in die schnellste Mannschaftssportart der Welt.

Gemeinsam analysiert das Duo Ehrhoff/Südel mit seinen Gästen die Spiele des Tages, vertieft am Touchscreen die Eishockey-Taktik, holt die Meinung der internationalen Eurosport-Experten ein und rückt die Aufreger auf und abseits des Eises in den Fokus.

Seit dem 9. Februar ist die 90-minütige "Olympic Hockey Night" bei Eurosport 1 im Free-TV täglich um 20:15 Uhr live zu sehen.

Ehrhoff erwartet starke Finnen: "Harte Aufgabe für Russland"

Olympia 2022: Finnland - Russland im Livestream

Im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ verpasst Ihr keine Sekunde beim großen Finale in Peking. Hier gibt es neben dem Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 auf Bonuskanälen alle Matches live und in voller Länge zu sehen.

Olympia 2022: Finnland - Russland im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es zum Finale zwischen Finnland und dem ROC einen Liveticker.

