Eishockey

Olympia 2022: Spiel gedreht! Pesonen schießt Finnland in der Overtime zum Derby-Sieg

Finnland hat Schweden in seinem letzten Vorrundenspiel des Olympischen Eishockey-Turniers mit 4:3 bezwungen - an sich wäre das nichts besonderes, doch: Die Finnen lagen zunächst 0:3 hinten, schossen dann kurz vor Schluss das 3:3 und setzten dank Harri Pesonen in der Overtime den Schlusspunkt unter das Skandinavier-Derby. Hier ist der entscheidende siebte Treffer der Partie.

00:02:26, vor 29 Minuten