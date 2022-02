Eishockey

How to Hockey: Experten Patrick Ehelechner und Christian Ehrhoff erklären, wie man Schüsse erfolgreich abfälscht

In der vierten Folge von "How to Hockey" zeigen die beiden Eurosport-Experten Patrick Ehelechner und Christian Ehrhoff, wie Schüsse erfolgreich abgefälscht werden. "Man geht in eine athletische Position, man hat den Schläger in beiden Händen und dann hat man Augen auf dem Puck" erklärt der Silbermedaillengewinner von 2018 die Körperhaltung. Moderator Simon Südel probiert es aus.

00:02:27, vor einer Stunde