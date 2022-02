Eishockey

Olympia 2022 - How to Hockey: Eishockey-Experten Christian Ehrhoff und Patrick Ehelechner erklären das Bully

In der ersten Folge der Rubrik "How to Hockey" beschäftigen sich Christian Ehrhoff und Patrick Ehelechner mit dem Bully, das eine entscheidende Rolle im Eishockeyspiel einnimmt. "Das Bully ist super wichtig, weil dort entschieden wird, wer mit dem Puck anfängt" erklärt der 2018-Silbermedaillengewinner Ehrhoff. Außerdem zeigen die Experten, auf was bei der Durchführung geachtet werden muss.

00:02:53, vor 18 Stunden