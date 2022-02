Eishockey

Kanada geht gegen Deutschland im Eishockey mit 1:0 in Führung - Brutaler Hit gegen Marco Nowak

Deutschland trifft im Eishockey in Gruppe A bei ihrem ersten Einsatz bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking auf Kanada. Die Deutschen geraten schnell ins Hintertreffen. Nachdem sie einen harten Hit einstecken müssen, nutzt Kanada den Moment und geht mit 1:0 in Führung. Den Treffer seht ihr im Video.

00:01:10, vor 2 Minuten