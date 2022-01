Am 9. Februar startet das olympische Eishockeyturnier der Männer in Peking. Es fehlen die NHL-Profis, die aufgrund der Coronapandemie nicht die Freigabe bekommen haben.

Die deutsche Mannschaft befindet sich in einer Vorrundengruppe mit den Gegnern USA, Kanada und Gastgeber China. Vor vier Jahren in Pyeongchang gewann Deutschland überraschend Silber.

Das Turnier der Frauen startet schon am 3. Februar. Finale ist am 17. Februar. Deutschland hat sich hierfür nicht qualifiziert.

Hier gibt es alle Informationen zum Eishockeyturnier bei den Olympischen Winterspielen.

Olympia 2022: Eishockey live im TV

Eurosport ist für Euch beim Olympia-Eishockeyturnier in Peking live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 mit von der Partie. Welche Spiele live übertragen werden, hängt auch von den anderen Wettbewerben ab. Die deutschen Matches gibt es auf jeden Fall zu sehen.

Der Vorrunden-Spielplan der deutschen Mannschaft:

Donnerstag, 10. Februar, 14:10 Uhr MEZ: Kanada - Deutschland im Wukesong Sport Center

Samstag, 12. Februar, 9:40 Uhr MEZ: Deutschland - China im National Indoor Stadium

Sonntag, 13. Februar, 14:10 Uhr MEZ: USA - Deutschland im Wukesong Sport Center

Olympia 2022: Eishockey im Livestream

Im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ verpasst Ihr keine Sekunde vom Olympischen Eishockeyturnier. Hier gibt es neben dem Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 auf Bonuskanälen alle Matches live und in voller Länge zu sehen.

Für nur 6,99 Euro im Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm des Eurosport Players einschließlich aller Bonuskanäle, sondern auch zahlreiche weitere TV-Sender sowie Serien- und Filmhighlights.

Olympia 2022: Eishockey im Liveticker

Eurosport.de berichtet im Liveticker von allen Wettbewerben der Olympischen Winterspiele 2022, darunter auch dem Eishockey-Turnier und besonders den Spielen der DEB-Auswahl in Peking.

Olympia-Eishockey-Turnier der Männer: Der Spielplan

Alle Zeitangaben in MEZ

Gruppe A:

10. Februar, 14:10 Uhr: USA - China

USA - China 10. Februar, 14:10 Uhr: Kanada - Deutschland

Kanada - Deutschland 12. Februar, 5:10 Uhr: Kanada - USA

Kanada - USA 12. Februar, 9:40 Uhr: Deutschland - China

Deutschland - China 13. Februar, 14:10 Uhr: China - Kanada

China - Kanada 13. Februar, 14:10 Uhr: USA - Deutschland

Gruppe B:

9. Februar, 9:40 Uhr: ROC - Schweiz

ROC - Schweiz 9. Februar, 14:10 Uhr: Tschechien - Dänemark

Tschechien - Dänemark 11. Februar, 5:10 Uhr: Dänemark - ROC

Dänemark - ROC 11. Februar, 9:40 Uhr: Tschechien - Schweiz

Tschechien - Schweiz 12. Februar, 14:10 Uhr: ROC - Tschechien

ROC - Tschechien 12. Februar, 14:10 Uhr: Schweiz - Dänemark

Gruppe C:

10. Februar, 5:10 Uhr: Schweden - Lettland

Schweden - Lettland 10. Februar, 9:40 Uhr: Finnland - Slowakei

Finnland - Slowakei 11. Februar, 9:40 Uhr: Schweden - Slowakei

Schweden - Slowakei 11. Februar, 14:10 Uhr: Lettland - Finnland

Lettland - Finnland 13. Februar, 5:10 Uhr: Slowakei - Lettland

Slowakei - Lettland 13. Februar, 9:40 Uhr: Finnland - Schweden

Die K.o.-Runde beginnt am 15. Februar mit den Playoffs. Wer dort wann gegen wen spielt, steht erst nach der Vorrunde fest. Die Viertelfinals stehen alle am 16. Februar auf dem Zeitplan, die Halbfinals folgen am 18. Februar.

Das Endspiel um die Goldmedaille steigt am 20. Februar um 5:10 Uhr, um Bronze geht es im kleinen Finale schon am 19. Februar ab 14:10 Uhr.

Eishockey bei Olympia 2022: Der Modus

Die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite erreichen direkt das Viertelfinale. Die anderen acht Teams ermitteln in einer Ausscheidungsrunde die verbliebenen Viertelfinalisten.

