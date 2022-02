Eishockey

Olympia 2022 - Eishockey: Silber-Coach Marco Sturm erklärt deutsches Ausscheiden in Peking

Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm glaubt, dass Deutschland bei diesen Olympischen Spielen an den hohen Erwartungen zerbrochen ist. Der Erfolgscoach von Olympia 2018 in Pyeongchang vergleicht die Mentalität beider Turniere und zeichnet ein ernüchterndes Bild bei Olympia 2022 in Peking.

