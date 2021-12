Grund ist vor allem die anhaltende Corona-Pandemie. "Aber klar, auf der anderen Seite ist es für die Klubs natürlich ein harter Schlag, wenn einer ihrer Spieler in Peking positiv auf das Corona-Virus getestet werden würde", sagte Sturm. In der NHL gab es zuletzt zudem mehrere Spielabsagen, was auch zu einer Terminnot führen könnte.

Im Vergleich zu anderen Top-Nationen sieht Sturm den Aderlass für das deutsche Team nicht so dramatisch. "Mittlerweile ist es einfach so, dass wir uns als deutsche Nationalmannschaft vor keinem Gegner mehr verstecken müssen - und ich meine wirklich keinem", sagte er.

"Egal ob es ein russisches oder kanadisches Team ist, ich sehe niemanden, der deutlich besser ist als wir. Gerade ohne die NHL-Spieler wäre bei einem solchen Turnier wieder alles möglich."

Aus Deutschland spielen unter anderem Leon Draisaitl (Edmonton), Tim Stützle (Ottawa), Philipp Grubauer (Seattle) oder Moritz Seider (Detroit) derzeit in der NHL. Schon 2018 in Pyeongchang hatten NHL-Profis gefehlt, damals holte Deutschland völlig überraschend die Silbermedaille.

