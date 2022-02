Eishockey

Olympia 2018: Die märchenhafte Achterbahnfahrt des deutschen Eishockeyteams - alle Emotionen im Rückblick

Olympia 2018: Die märchenhafte Achterbahnfahrt des deutschen Eishockeyteams - alle Emotionen der Duelle mit Schweden, Kanada und dem ROC im Rückblick. Gänsehaut pur gibt es in unserer Zusammenfassung der Dramen in den K.o.-Spielen des Olympia-Turniers von Pyeongchang - mit allen Emotionen am Mikrofon und den Reaktionen der DEB-Stars.

00:13:16, vor 17 Stunden