Eishockey

Olympia 2022: 3:3 nach 0:3! Finnland stellt Derby mit kontroversem Tor auf den Kopf

Was ein Krimi im letzten Vorrundenspiel der Gruppe C: Im prestigeträchtigen Derby zwischen Schweden und Finnland steht es 15 Minuten vor Schluss noch 3:0 für die Schweden, aber dann drehen die Finnen auf und gleichen mit einem kontroversen Treffer sogar noch spät aus, um in die Overtime zu kommen - hier ist der Ausgleichstreffer samt Jury-Entscheidung.

00:02:03, vor einer Stunde