Olympia 2022: Auftaktsieg der japanischen Eishockey-Frauen - Schweden geht leer aus - Die Highlights der Partie

Faustdicke Überraschung im Olympischen Eishockey-Turnier der Frauen in Peking. Japan bezwingt den Favoriten aus Schweden mit 3:1. Zu viele individuelle Fehler in der schwedischen Hintermannschaft sorgen am Ende für klare Verhältnisse. Die Japanerinnen nutzen ihre Chancen clever und gewinnen ihr Auftaktspiel bei den Olympischen Winterspielen.

00:03:03, vor einer Stunde