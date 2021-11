"Alle Mädels, die nach uns kommen, sollen genauso die Chance haben, den Sport weiterzubringen", sagte Zorn weiter.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) muss das Viererturnier mit den weiteren Gegnern Italien und Dänemark gewinnen, um sich für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) zu qualifizieren. Das olympische Turnier in Pyeongchang 2018 hatte sie verpasst. Aktuell haben 16 Nationalspielerinnen Plätze in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, sie können wie Profis trainieren.

Bundesliga-Rekordtorschützin Zorn ist neben Verteidigerin Tanja Eisenschmid die Einzige im Team, die schon 2014 bei Olympia spielte. Torhüterin Jennifer Harß, die bereits 2006 dabei war, fehlt wegen einer Corona-Infektion. "Es fehlen leider sehr viele Stammspielerinnen", sagte Zorn, "nichtsdestotrotz haben wir einen Kader, der gut und stark aufgestellt ist."

Das deutsche Team geht als Favorit ins Turnier. "Das muss man ablegen", meinte Zorn: "Wenn man mit der falschen Einstellung reingeht, ist es schneller vorbei, als man schauen kann."

Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für die Olympia-Qualifikation:

Tor: Sandra Abstreiter (Providence College), Franziska Albl (EC Pfaffenhofen), Lisa Hemmerle (ESC Planegg)

Verteidigung: Tabea Botthof (Yale University), Lena Düsterhöft, Tanja Eisenschmid, Sorsha Sabus (alle ERC Ingolstadt), Katarina Jobst-Smith (University of Minnesota), Rebecca Orendorz, Anna-Maria Reich, Yvonne Rothemund (alle ESC Planegg)

Sturm: Hanna Amort (Eisbären Juniors Berlin), Anne Bartsch, Laura Kluge, Sonja Weidenfelder (alle ECDC Memmingen), Nina Christof (Bishop Kearney Selects Girls), Marie Delarbre, Nicola Eisenschmid, Celine Haider, Bernadette Karpf, Jule Schiefer, Theresa Wagner (alle ERC Ingolstadt), Franziska Feldmeier, Julia Zorn (beide ESC Planegg), Lilli Welcke (Mad Dogs Mannheim).

Der Spielplan:

Donnerstag:

Deutschland - Österreich (17:15 Uhr)

Dänemark - Italien (20:45 Uhr)

Samstag:

Deutschland - Italien (12:00 Uhr)

Dänemark - Österreich (15:30 Uhr)

Sonntag:

Deutschland - Dänemark (12:00 Uhr)

Österreich - Italien (15:30 Uhr)

