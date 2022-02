Mathias Niederberger griff völlig gefrustet nach seiner Trinkflasche, dann flüchteten der fünffach geschlagene Torhüter und seine Teamkollegen mit hängenden Köpfen vom Eis.

Für die mit höchsten Zielen angereiste deutsche Nationalmannschaft gab es zum Start ihrer Olympia-Mission in Peking ein böses Erwachen aus goldenen Träumen. Durch die 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)-Pleite zum Vorrundenauftakt gegen Kanada legte die Auswahl des DEB einen krachenden Fehlstart hin.

"Das war nicht der Start, den wir uns erhofft haben", sagte Kapitän Moritz Müller.

Doch Stürmer Patrick Hager erinnerte an den Silber-Coup vor vier Jahren in Südkorea, als das Team ebenfalls mit einer heftigen Niederlage gegen Finnland (2:5) gestartet war: "Auch da haben wir gekämpft und den Kürzeren gezogen. Deswegen: Es gibt keinen Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Wir wissen, dass wir jeden Gegner hier schlagen können- aber dafür brauchen wir 60 Minuten gutes Eishockey."

Gegen kampfstarke Kanadier - die ohne NHL-Stars, aber mit hungrigen Talenten antraten - verschliefen die Deutschen die erste Viertelstunde komplett. "Es ist natürlich schwierig, wenn man drei schnelle Gegentore bekommt, gegen so eine Mannschaft zurückzuschlagen. Am Ende war nicht mehr drin", sagte Tobias Rieder, der Torschütze des einzigen deutschen Treffers (31.).

1448 Tage nach dem Halbfinale von Pyeongchang, bei dem das deutsche Team mit dem 4:3-Sieg gegen das Eishockey-Mutterland den emotionalen Höhepunkt seines Wintermärchens erlebt hatte, wurde es regelrecht überrannt. Alex Grant (5.), der Münchner DEL-Profi Ben Street (10.) und Daniel Winnik (11.) brachten den Weltmeister früh mit 3:0 in Führung.

Erst ab dem zweiten Drittel wehrte sich die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm, die bei der WM im vergangenen Jahr noch 3:1 gegen die Kanadier gewonnen hatte. Neun der Silberhelden von 2018 standen vor 685 Zuschauern im Wukesong-Sportzentrum auf dem Eis, Torhüter Danny aus den Birken verfolgte das Spiel von der Tribüne aus.

Ex-NHL-Stürmer Rieder verkürzte, doch Maxim Noreau (33.) zerstörte die aufkeimenden Hoffnungen schnell, Jordan Weal besorgte den Endstand (52.). Nächster Gegner ist am Samstag (9:40 Uhr im Liveticker) Gastgeber China, das gleich mit 0:8 gegen die USA verlor. Dort ist ein Sieg Pflicht. "Die Mannschaft ist stabil, wir stehen zusammen und werden am Samstag topvorbereitet sein", meinte Hager.

Experte Ehelechner bewertet es "brutal"

Die Kanadier bereiteten Kapitän Moritz Müller und Co. mit ihrem harten, schnörkellosen Spiel große Probleme. Vor allem das Forechecking zog Deutschland den Zahn. "Das war brutal", stellte auch Eurosport-Experte Patrick Ehelechner fest. Zu selten kam der erste Pass im Spielaufbau an, Scheibenverluste gab es en masse, selbst einfachste Dinge misslangen, einen Plan B gab es leider nicht.

Ehelechner kritisierte: "Die Kanadier hatten regelrecht Schaum vorm Mund und haben das Spiel verdient gewonnen." Das DEB-Team habe einfach nie Normalform erreicht.

Gegen China, ein mit eingebürgerten Spielern gespicktes und deshalb etwas unberechenbares Team, kommt es nun darauf an, die richtigen Lehren zu ziehen. "Die Jungs wissen, dass das jetzt kein gutes Spiel war. Sie müssen es aufarbeiten. Aber ein Dämpfer war es schon", blickte Ehelechner optimistisch, aber nicht ganz sorgenfrei nach vorne.

