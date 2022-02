Eishockey

Olympia 2022 - Eishockey: Deutschland geht gegen die Slowakei unter, Wolf rastet aus - die Highlights

Deutschland verliert im Eishockey bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 in den Viertelfinal-Playoffs 0:4 gegen die Slowakei und scheidet damit vorzeitig aus. Beim enttäuschenden Auftritt bekommt das Team von Bundestrainer Toni Söderholm kaum ein Bein auf den Boden und verliert auch in der Höhe verdient. Am Ende rastet David Wolf aus und lässt sich zu einer unschönen Aktion hinreißen.

00:04:11, vor 2 Stunden