Eishockey

Olympia 2022 - Eishockey: Finnland dreht 0:3-Rückstand gegen Schweden und siegt nach Verlängerung

Die finnische Eishockey-Nationalmannschaft hat bei den Olympischen Spielen in Peking dank einer famosen Aufholjagd das Duell gegen Schweden für sich entschieden. Bis zur 46. Minute lag Finnland mit 0:3 zurück, mit drei späten Toren erzwangen sie die Verlängerung. Dort erzielte Harri Pesonen in der dritten Minute der Siegtreffer. Die Highlights des verrückten Spiels in Gruppe C im Video.

00:03:18, vor einer Stunde