Eishockey

Olympia 2022: Finnland schießt Japan im Viertelfinale der Frauen vom Eis

Finnland hat im Eishockey-Turnier der Frauen bei Olympia 2022 in Peking das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft besiegte Japan im Viertelfinale deutlich mit 7:1. In der Vorschlussrunde bekommt es die Mannschaft nun mit den USA zu tun. Die favorisierten Finninen waren in jeder Phase des Spiels das bessere Team und ließen den Japanerinnen keine Chance.

00:03:10, vor 2 Stunden