Olympia 2022 - Eishockey: Patrick Ehelechner erklärkt die größte Schwäche von Deutschland

Nach der sensationellen Silbermedaille in Pyeongchang, scheitert die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in Peking schon in der Qualifikation für das Viertelfinale. Eurosport-Experte Patrick Ehelechner zeigt nach dem desaströsen 0:4 gegen die Slowakei die große Schwachstelle der DEB-Cracks bei diesem Turnier.

00:02:18, vor einer Stunde