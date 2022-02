Eishockey

Olympia 2022: How to Hockey - Folge 2: Moderator Südel lernt "Fliegenden Wechsel" von Ehrhoff und Ehelechner

In der Rubrik "How to Hockey" lernt Moderator Simon Südel den fliegenden Wechsel kennen. Mit Christian Ehrhoff steht er auf dem Eis und lernt, wie sich die Eishockey-Spieler beim fliegenden Wechsel mit vollem Tempo über die Bande schwingen. Das Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder im Spiel zu sein. Südel lernt schnell und schafft ist bereits beim ersten Versuch erfolgreich.

00:03:02, vor 15 Minuten