Olympia 2022: How to Hockey - Handgelenk- und Schlagschuss, Techniktipps von Ehelechner und Ehrhoff

In Folge fünf von "How to Hockey" zeigen die beiden Eurosport-Experten Patrick Ehelechner und Christian Ehrhoff, wie der Handgelenks- und der Schlagschuss funktioniert. Moderator Simon Südel probiert es aus und bekommt die Chance, auf das leere Tor zu schießen. Ob er dabei trifft und wofür er seinen Schläger hauptsächlich benutzt, zeigt Südel im Video.

00:03:04, vor 19 Minuten