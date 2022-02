Eishockey

Olympia 2022: Olympic Hockey Night Analyse - Patrick Ehelechner optimistisch: "Es kann noch besser werden"

In seiner Olympic Hockey Night Analyse beschäftigt sich Experte Patrick Ehelechner mit dem entscheidenden Ausgleich beim Olympia-Finale 2018. Dennis Seidenberg verliert während des Angriffs der russischen Auswahl seinen Helm und muss deshalb in Richtung Bank fahren, was die Russen eiskalt ausnutzen. Die Olympic Hockey Night live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn.

00:01:38, vor 2 Stunden