Eishockey

Olympia 2022: Olympic Hockey Night - Ehrhoff und Ehelechner erklärten Eins-gegen-eins in "How to Hockey"

In der dritten Folge von "How to Hockey" zeigt der Silbermedaillengewinner von 2018 Christian Ehrhoff, worauf beim Eins-gegen-eins in der Verteidigung und im Angriff geachtet werden muss. Außerdem erklärt der ehemalige Torwart Patrick Ehelechner, was die Verteidigung für einen Torwart bedeutet. Moderator Simon Südel wagt sich gegen die beiden ehemaligen Eishockeyspieler aufs Eis.

00:04:00, vor 31 Minuten