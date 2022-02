Eishockey

Olympia 2022 Peking: Harri Personen trifft zur 2:1-Führung für Finnland gegen Slowakei im Eishockey

Das finnische Eishockey-Team der Herren ist im Spiel gegen die Slowakeit bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking klarer Favorit. Finnland geht am Ende des ersten Drittels erstmals in Führung. Die Finnen kombinieren sich durch die slowakische Abwehr. Nach einem perfekten Zuspiel muss Harri Personen den Puck nur noch ins Tor schieben. Das 2:1 seht ihr im Video.

00:01:06, vor einer Stunde