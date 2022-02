Eishockey

Olympia 2022 Peking: Schweden muss trotz 3:0-Führung gegen Lettland zum Auftakt des Eishockey-Turniers zittern

Schwedens Eishockey-Team ist erfolgreich in das olympische Turnier in Peking gestartet. Der Olympiasieger von 2006 besiegte zum Auftakt der Vorrundengruppe C Lettland mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Dabei begannen die Tre Kronor stark und führten zwischenzeitlich bereits mit 3:0. Trotzdem gerieten die Skandinavier noch gehörig ins Schwitzen. Die Highlights der Partie im Video.

00:03:27, vor einer Stunde