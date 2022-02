2:20 Minuten vor dem Ende der Begegnung schloss die 28 Jahre alte Finnin eiskalt ab.

Der Puck schoss an Torfrau Maddie Rooney vorbei an den Innenpfosten, von wo er an die Torkamera hinter der Linie abprallte und dann wieder aus dem Tor sprang.

Ad

Das Schiedsrichterinnen-Duo zeigte sofort an, dass der Puck nicht im Tor gewesen sei, das Spiel lief weiter.

Olympia Peking Peiffer attackiert IOC-Präsident Bach scharf: "Komplize eines Systems" VOR 5 STUNDEN

Erst nach dem Ende der Begegnung, als alle Spielerinnen bereits zur Gratulation auf dem Eis standen, schauten sich Cooke und Senuk die Szene am Videomonitor an.

US-Frauen schlagen Finnland klar - die Highlights

"Nach dem Video-Review hat Finnland ein gültiges Tor erzielt. Bitte setzen Sie die Uhr auf 2:20 Minuten zurück", verkündeten sie die Entscheidung und schickten beide Mannschaften zurück auf das Feld.

Trotz des Anschlusstreffers zum 2:5 konnten die Skandinavierinnen die deutliche Niederlage in der verbleibenden Zeit nicht mehr abwenden. Dennoch: Die Olympischen Spiele in Peking sind bereits am Donnerstag mit einem echten Kuriosum gestartet.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Frostige Vorfreude in Peking: Das große Zittern vor dem Corona-Chaos

Spielerin verletzt: Vermummte Ärzte bringen US-Akteurin vom Eis

Olympia Peking Corona-Ausbruch im deutschen Team: Sechs Mitglieder positiv getestet VOR 9 STUNDEN