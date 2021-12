Eishockey

Olympia: Eishockey-Drama um Deutschland in Albertville 1992 - Puck bleibt auf der Linie liegen

Deutschland hat das große Kanada im Viertelfinale der Olympischen Spiele 1992 in Albertville im Eishockey am Rande der Niederlage, das Penalty-Shootout muss entscheiden. Weil aber der Puck beim Versuch von Peter Draisaitl nach einer Parade von Sean Burke auf der Torlinie liegenbleibt, zieht Kanada ins Halbfinale ein. Am Ende sichern sich die Nordamerikaner um Eric Lindros die Silbermedaille.

00:01:00, vor einer Stunde