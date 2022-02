Der schwedische Erzrivale Finnland tat sich indes gegen Lettland lange schwer, der dreimalige Weltmeister siegte aber 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) und verteidigte die Tabellenführung der Gruppe C erfolgreich.

Lange kam dieses Match ohne ein Tor aus. Erst kurz vor Ende des zweiten Drittels fiel der erste Treffer. In der 38. Minute beförderte Valtteri Kemilainen den Puck für die Finnen über die Torlinie.

Mit diesem Ergebnis ging es in die zweite Drittelpause. In den letzten 20 Minuten bereitete das lettische Team den Skandinaviern weiter Probleme und kam in der 44. Minute zum nicht unverdienten Ausgleich durch Rodrigo Abols.

Fünf Minuten vor Schluss markierte Finnland dann das vorentscheidende Tor durch Leo Komarov (55.). Marko Anttila (59.) erhöhte schließlich auf 3:1 – der zweite Erfolg für Finnland in diesem Turnier.

Tschechien ringt Schweiz nieder

Die ersten Punkte fuhr das tschechische Team um den langjährigen NHL-Star David Krejci ein. Nach der überraschenden 1:2-Pleite gegen die Dänen bezwang der Nagano-Olympiasieger die Schweiz mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen.

Pawel Karnauchow (29.) brachte den russischen Olympiasieger von Pyeongchang, der in China seine zehnte Goldmedaille anpeilt, in Führung. Sechs Sekunden vor Schluss traf Kirill Semjonow ins leere Tor. Wegen des Dopingskandals von Sotschi 2014 tritt das Team unter dem Namen des Russischen Olympischen Komitees (ROC) an. Weil die Stars aus der NHL fehlen, gilt die Auswahl aus der russischen KHL als heißester Goldanwärter.

Die Schweden führten nach Toren von Joakim Nordström (12.), Lucas Wallmark (19.) und Max Friberg (20.) schon nach dem ersten Drittel mit 3:0. Für den Olympiasieger von 1994 und 2006 legte Carl Klingberg kurz vor Schluss (57.) den vierten Treffer nach. Juraj Slafkovsky (59.) traf für die noch sieglosen Slowaken.

Kemilainen bricht Bann für Finnland

Die frühe tschechische Führung durch Jiri Smejkal (5.) glich Gaetan Haas (8.), in der vergangenen Saison bei den Edmonton Oilers Teamkollege des deutschen NHL-Superstars Leon Draisaitl, für die Schweizer aus. Den entscheidenden Penalty verwandelte Krejci.

