Eishockey

PyeongChang 2018 - Silber-Märchen für Deutschland: Alle Tore des Eishockey-Turniers

Deutschland marschiert beim olympischen Eishockey-Turnier 2018 in PyeongChang völlig überraschend bis ins Finale und räumt auf dem Weg dorthin die Schweiz, Schweden und Kanada aus dem Weg. Der Olympiasieg geht am Ende an das russische OAR-Team. Hier gibt es nochmal alle (!) Tore des Turniers in einem Video.

00:20:18, vor 35 Minuten