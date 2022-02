Eishockey

Olympia 2022: Schwedens Eishockey-Team fertigt die Slowakei trotz Slafkovsky-Traumtor ab - Highlights

Schweden hat beim olympischen Eishockey-Turnier den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Die Tre Kronor setzten sich in der Gruppe C mit 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) gegen die Slowakei durch. Die Schweden führten nach Toren von Joakim Nordström, Lucas Wallmark und Max Friberg nach dem ersten Drittel 3:0. Carl Klingberg legte kurz vor Schluss nach, ehe Juraj Slafkovsky per Traumtor verkürzen konnte.

00:02:48, vor 15 Stunden