Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) bestätigte dem SID am Mittwoch, dass das Trio von seinen schwedischen Klubs ab Sonntag freigegeben und damit am kommenden Montag in Mannheim zum Treffpunkt des Teams erwartet werde.

Laut Regeln des Weltverbandes IIHF hätten die Spieler erst zum 2. Februar, dem Tag des Abflugs der Nationalmannschaft nach Peking, abgestellt werden müssen. Laut DEB kamen die Klubs Skelleftea AIK (Kühnhackl/Loibl) und Växjö Lakers (Rieder) dem Verband aber entgegen.

Ad

Zuvor hatte der DEB bereits Red Bull München untersagt, seine fünf Nationalspieler im Halbfinale der Champions Hockey League am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) beim finnischen Rekordmeister Tappara Tampere einzusetzen. "Da wird München in den sauren Apfel beißen müssen", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast.

Eishockey Draisaitl und Stützle siegen - Yandle bricht NHL-Rekord VOR 6 STUNDEN

Der Verband beruft sich dabei auf eine Vereinbarung mit der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die Olympia-Teilnehmer bereits am Samstag abzustellen. Die Partie war wegen Corona-Ausbrüchen zweimal verlegt worden.

Eishockey DEL: Spiele zwischen Iserlohn und Straubing fallen aus VOR EINEM TAG