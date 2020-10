Peterka war in der zweiten Runde an 34. Stelle von den Buffalo Sabres ausgewählt worden. Das Team aus dem Bundesstaat New York hat in Dominik Kahun bereits einen Deutschen im Kader und nutzte extra einen Trade, um in der Draft-Reihenfolge nach vorne zu kommen und den Stürmer wählen zu dürfen. Stützle (Ottawa Senators/3. Position) und Reichel (Chicago Blackhawks/17.) wurden in der ersten Runde gedraftet.