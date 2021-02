Einsatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum fünften Heimsieg in Serie geschossen. Beim 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) gegen die Straubing Tigers verwandelte der Stürmer den entscheidenden Penalty. Ingolstadt festigte den zweiten Platz in der Süd-Gruppe hinter Adler Mannheim.