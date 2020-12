Dezember 2020 bis 5. Januar 2021). Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag bekannt. Die Profis der Eisbären Berlin sind in Quarantäne und symptomfrei.

"Die Nachricht über den Ausfall von Lukas Reichel und Nino Kinder ist für uns ernüchternd", sagte Bundestrainer Tobias Abstreiter. Reichel, beim jüngsten Draft der nordamerikanischen Profiliga NHL an Position 17 von den Chicago Blackhawks ausgewählt, ist "natürlich unglaublich enttäuscht. Die Chance, eine WM in Kanada zu spielen, bekommt man nicht so häufig. Das Wichtigste ist für mich jetzt jedoch, wieder komplett gesund zu werden."