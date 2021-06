Publiziert 02/06/2021 Am 04:50 GMT

"Rivalitäten sind mit die besten Sachen im Sport", sagte der Finne nach dem hartumkämpften 2:1 im letzten Vorrundenspiel gegen Gastgeber Lettland, "ich hatte als Spieler selber das Glück, einige große Derbys zu erleben, ob in Finnland, in der Schweiz oder in Schweden."

Gegen die Eidgenossen erwartet Söderholm deshalb bei seinen Spielern noch zusätzliche Motivation. "Es sind noch mal ein paar Prozent Reiz, ein paar Prozent Kampfgeist, die mit ins Spiel kommen", sagte er, "es ist ein Spiel, bei dem du rausgehst und sagst: jetzt raus mit den Emotionen, alles raus. Das sind für Sportler die allerschönsten Momente."

Mit dem Sprung in die K.o.-Runde hat die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ihr Mindestziel erreicht, am Ziel ist sie aber noch nicht. Die erste WM-Medaille seit Silber 1953 haben die Spieler im Visier, daraus haben sie nie einen Hehl gemacht, seit sie in Lettland sind. "Es ist einfach top, dass wir uns die Möglichkeit gegeben haben, um Medaillen zu spielen", sagte Söderholm, "die Mannschaft hat sich das komplett verdient."

