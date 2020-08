Reindl: Deutschland-Cup notfalls auch ohne Zuschauer

Trotz wieder steigender Corona-Infektionszahlen plant der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) den Deutschland Cup im November mit Zuschauern, würde sein Heimturnier notfalls aber auch vor leeren Rängen austragen. "Der Deutschland Cup ist vor allem sportlich unwahrscheinlich wichtig für die Nationalmannschaft", sagte DEB-Präsident Franz Reindl dem SID, "deshalb fassen wir das ins Auge."Das...

Das Finalturnier der NHL in Edmonton und Toronto zeige, dass "Eishockey ohne Zuschauer im Fernsehen deutlich besser aufbereitet werden kann als Fußball", meinte Reindl: "Das inspiriert uns, wir werden es für das Fernsehen gut aufbereiten." Die nordamerikanische Profiliga spielt den Stanley Cup in zwei Arenen in Kanada aus, die Spieler befinden sich abgeschottet in einer "Blase".

Allerdings ist Reindl "zuversichtlich, dass wir mit Zuschauern spielen können". Mit Blick auf den Termin (5. bis 8. November) habe man "noch ein bisschen Zeit". Derzeit erstellt der Hallenbetreiber in Krefeld, orientiert an den Vorgaben der Eishockey-Taskforce, das finale Konzept, das in der nächsten Woche mit den Behörden besprochen werden soll.

Anders als die Deutsche Fußball Liga (DFL) plant der DEB auch mit Besuchern auf den Stehplätzen. "Wir versuchen es, auch wenn die Abtrennung zum Einhalten der Abstände schwierig ist", sagte Reindl. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) nimmt nach dem Deutschland Cup am 13. November ihren Punktspielbetrieb auf, wegen der Corona-Pandemie hatte sie den Saisonstart vom 18. September um zwei Monate verschoben.

