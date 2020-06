Reindl hofft auf DEL-Saisonstart im Herbst: "Und zwar mit Zuschauern"

DEB-Präsident Franz Reindl blickt einem Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Herbst vor Publikum optimistisch entgegen. "Wenn ich jetzt die Entwicklung im Sport sehe, wie mehr und mehr gespielt wird, wird meine Hoffnung größer, dass wir einen Termin im Herbst halten können ? und zwar mit Zuschauern auf den Tribünen", sagte der Chef des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) der...

"Wenn ich jetzt die Entwicklung im Sport sehe, wie mehr und mehr gespielt wird, wird meine Hoffnung größer, dass wir einen Termin im Herbst halten können ? und zwar mit Zuschauern auf den Tribünen", sagte der Chef des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) der Stuttgarter Zeitung.

Reindl betonte, dass Spiele ohne Zuschauer keinen Sinn machen würden. Es gehe darum, die Frage zu klären, wie viele Fans in die Arenen können und "einen Prozentsatz zu finden, mit dem die Klubs leben können. Wir arbeiten in einer Task Force, in der DEB, DEL und Klubvertreter sitzen, an der Klärung dieser Details. Wir wollen ein fertiges Konzept bauen, wie der Spielbetrieb in der DEL möglich sein kann", sagte der 65-Jährige.

Eishockey Müller kritisiert Herangehensweise bei DEL-Gehaltsverzicht: "Es wurde Druck aufgebaut" VOR EINEM TAG

Der Prozentsatz könnte jedoch Probleme bereiten, da die Kapazitäten der Arenen weit auseinandergehen. "Es ist mir klar, dass es deutliche Unterschiede zwischen den Klubs gibt, aber wir planen mit diesem prozentualen Ansatz. Wir wissen, dass es bei jedem Klub eine Schmerzgrenze in den Zuschauerzahlen nach unten gibt, unter der der Spielbetrieb nicht mehr wirtschaftlich ist", so Reindl.

Mitte Juli solle das Konzept stehen und den Gesundheitsbehörden vorlegt werden, sagte Reindl: "Das Gute ist, dass wir nicht unter Zeitdruck stehen und jeden Tag von den Fußballern und Basketballern lernen."

Eine Deadline für den DEL-Saisonstart gebe es nicht, einen Beginn beispielsweise erst im Dezember hält Reindl für unrealistisch. "Dann müsste man die Saison enorm komprimieren, das würde niemandem Spaß machen, zudem wäre es ja womöglich gesundheitsgefährdend für die Profis", so Reindl: "Im Mai 2021 steht bereits die WM auf dem Plan. Der Start wurde vom Weltverband vom 7. auf den 21. Mai verschoben, um den Ligabetrieb in den Ländern zu entzerren."

Eishockey Eishockey-WM 2021 in Riga und Minsk um zwei Wochen nach hinten verlegt GESTERN AM 15:58