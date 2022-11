Dem 30-jährigen Kanadier wurde im Spiel am Freitag in Nürnberg bei einem Zweikampf die rechte Achillessehne mit einer Schlittschuhkufe durchtrennt. O'Donnell wurde bereits am Samstag in Nürnberg operiert.

"Das ist ganz bitter für Brendan und das Team und trifft uns hart", sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt. Wie und ob die Düsseldorfer auf den Ausfall ihres Stürmers reagieren, soll laut Mondt in den kommenden Tagen entschieden werden. In der vergangenen Saison war O'Donnell Topscorer der DEG.

