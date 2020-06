Seider voll fokussiert: "Wird der wichtigste Sommer meiner Karriere"

Eishockey-Toptalent Moritz Seider ist sich der Bedeutung der nächsten Monate für seine noch junge NHL-Laufbahn bewusst. "Der Sommer wird wahrscheinlich der wichtigste in meiner Karriere", sagte der 19-Jährige in einem Videocall mit der NHL. Zu Beginn der neuen Spielzeit im Kader der Detroit Red Wings zu stehen, "wäre auf jeden Fall die Wunschvorstellung", so Seider.Deswegen gehe es jetzt darum...

Deswegen gehe es jetzt darum, "sich so gut wie möglich vorzubereiten, dass man irgendeinem anderen Mitspieler den Job klauen kann und irgendwann Fuß fassen kann", betonte Seider, der seine erste Saison in Nordamerika im Farmteam der Red Wings bei den Grand Rapids Griffins in der AHL absolvierte. Vor einem Jahr wurde der 19-Jährige im NHL-Draft bereits an Position sechs von den Detroit Red Wings ausgewählt.

"Dann schauen wir mal, wenn das erste Saisonspiel ansteht, ob ich ins Line-Up geschafft habe oder auch nicht", sagte Seider, der auch bei einer Nichtnominierung den Kopf nicht hängen lassen würde. "Dann ist die Welt trotzdem nicht untergegangen. Dann werde ich mich in der AHL herankämpfen und auf den Anruf warten", betonte er.

