Es ist der 22. Februar 1980, das olympische Eishockey-Turnier geht in die Finalrunde. Dass Sowjets-Trainer Wiktor Tichonow das Spiel gegen den Überraschungsgegner USA nicht ernst nimmt, verrät seine Vorbereitung. Er schont die Stars und lässt die zweite Reihe ein bisschen übers Eis spazieren. Was soll der Eishockey-Weltmacht gegen diesen zusammengewürfelten Haufen schon passieren?

Das 4:3 von Eruzione bleibt das letzte Tor der Partie. Die Zuschauer, völlig außer Rand und Band, zählen die letzten Sekunden runter, ABC-Reporter Al Michaels brüllt die legendären Worte in sein Mikrofon, die dem Spiel seinen Namen geben: "Do you believe in miracles?" Das Wunder von Lake Placid war geboren.