Der 27 Jahre alte Augsburger gewann mit den San Jose Sharks 5:2 gegen die Vegas Golden Knights und steuerte dabei einen Assist zum zwischenzeitlichen 1:1 bei.

Moritz Seider verlor mit den Detroit Red Wings gegen die Anaheim Ducks mit 2:3 nach Verlängerung, es war bereits die vierte Niederlage in Folge für den 21-Jährigen und sein Team. Auch die Negativserie von John Peterka und den Buffalo Sabres hielt an. Der 20-Jährige unterlag mit Buffalo den Vancouver Canucks mit 4:5 und kassierte die sechste Pleite in Serie.

