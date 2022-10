Dank des einzigen Treffers durch Nino Kinder (52.) setzten sich die Norddeutschen mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) durch, es war für Bremerhaven bereits der sechste Sieg in Serie.

Nach 15 Saisonspielen liegen die Pinguins (34) jetzt vier Punkte vor dem Verfolger München (30), der die Tabellenführung erst am Sonntag an die Gastgeber verloren hatte. Das Team von Trainer Don Jackson blieb zum ersten Mal in dieser Spielzeit ohne Torerfolg.

Meister Eisbären Berlin steckt weiter in der Krise. Das 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) bei der Düsseldorfer EG war für den Titelverteidiger bereits die vierte Niederlage in Serie. Mit nur fünf Siegen aus 14 Spielen ist das Team von Trainer Serge Aubin Tabellenzwölfter. Die DEG, für die Brendan O'Donnell doppelt traf, bleibt trotz des achten Saisonsieges auf Rang sieben.

Das bisherige Schlusslicht Bietigheim Steelers gewann gegen die Augsburger Panther mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und gab die Rote Laterne an den Gegner ab. Die Straubing Tigers bezwangen die Schwenninger Wild Wings 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

