Söderholm als "Informant" für NHL-Scouts vor dem Draft

Bei Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm steht wegen des kommenden NHL-Drafts mit den deutschen Top-Talenten Tim Stützle, Lukas Reichel und John-Jason Peterka das Telefon nicht mehr still. "Ich bekomme viele Anrufe von Scouts, die Infos über diese Spieler haben wollen", sagte der Finne im Interview mit der Fachzeitschrift Eishockeynews: "Es ist sehr interessant, wie die Scouts die Spieler...

"Ich bekomme viele Anrufe von Scouts, die Infos über diese Spieler haben wollen", sagte der Finne im Interview mit der Fachzeitschrift Eishockeynews: "Es ist sehr interessant, wie die Scouts die Spieler jetzt einschätzen. Das Interesse an ihnen ist sehr groß, so viel kann ich sagen."

Stützle (Alder Mannheim), Reichel (Eisbären Berlin) und Peterka (Red Bull München) werden gute Chancen eingeräumt, gleich in der ersten Runde gezogen zu werden. "Sollte das passieren, ist das eine richtig große Sache", sagte Söderholm: "Schon wenn ein einziger Spieler in der ersten Runde ist, ist das gut für das deutsche Eishockey." Alle drei Jungprofis hätten im vergangenen Jahr "sehr, sehr große Schritte gemacht", lobte der Bundestrainer.

Der NHL-Draft 2020 war ursprünglich für den 26. und 27. Juni in der Arena des NHL-Rekordmeisters Montreal Canadiens vorgesehen, wurde aber Ende März aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Medienberichten zufolge soll der Draft nun am 5. Juni in virtueller Form stattfinden.

