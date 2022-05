Er warte auf eine Antwort, "wie es bei den beiden gesundheitlich ausschaut. Dann entscheiden wir, was wir tun", sagte der 44-jährige Finne am Montag.

Stürmer Reichel (19) war am Sonntagabend (Ortszeit) mit den Rockford IceHogs ausgeschieden, Verteidiger Gawanke (22), der mit dem DEB-Team bei der WM im vergangen Jahr in Riga ins Halbfinale gestürmt war, mit Manitoba Moose. Söderholm hatte in den ersten beiden WM-Spielen gegen Titelverteidiger Kanada (3:5) und den Olympia-Dritten Slowakei (2:1) nur 21 seiner 25 Kaderplätze genutzt.

Ad

Im Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) stehen bislang aus Nordamerika mit Weltklassetorhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Tim Stützle (Ottawa Senators) drei NHL-Profis sowie mit Marc Michaelis (Toronto Marlies) ein Spieler aus der AHL.

Eishockey Ständchen für Plachta: DEB-Team stimmt sich ein VOR 20 MINUTEN

Am Montagabend ist die DEB-Auswahl im dritten Gruppenspiel in Helsinki gegen Außenseiter Frankreich (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gefordert.

Eishockey NHL: Draisaitl im Viertelfinale gegen Calgary VOR 5 STUNDEN