Für alle drei wäre es das erste Turnier unter den fünf Ringen.

"Natürlich freuen wir uns alle riesig, dabei sein zu dürfen und das endlich mal miterleben zu können", sagte Draisaitl am Freitagabend in einer Video-Medienrunde. Mit seinen kanadischen Teamkollegen bei den Edmonton Oilers gebe es in der Kabine "schon einige Gespräche", denn: "Das erste Gruppenspiel ist ja Deutschland gegen Kanada".

Alle teilnehmenden Nationen waren vom Weltverband IIHF, der nordamerikanischen Profiliga NHL und der Spielergewerkschaft NHLPA aufgefordert worden, eine Liste von drei NHL-Spielern einzureichen, die auf jeden Fall bei dem Turnier auf dem Eis stehen.

Eishockey Draisaitl will mit Edmonton endlich den Stanley Cup VOR 33 MINUTEN

Am 15. Oktober müssen alle Teams zudem eine "Long List" mit allen weiteren infrage kommenden Spielern bei der IIHF vorlegen. Die endgültigen Kader werden im Januar bekannt gegeben.

Draisaitl, mit den Edmonton Oilers Scorerkönig und wertvollster NHL-Spieler der Saison 2019/20, gehört zu den Besten der Welt. 2020 war er als Deutschlands Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Grubauer zählte in der vergangenen Spielzeit zu den besten Torhütern der NHL, bei der Ehrung des besten Goalies landete der 29-Jährige auf Rang drei. Im Sommer wechselte der Oberbayer von der Colorado Avalanche zum Liga-Neuling Seattle Kraken.

Seider dagegen hat noch kein einziges NHL-Spiel bestritten. Der 20-Jährige, war 2019 von den Detroit Red Wings überraschend früh als Nummer sechs im Junioren-Draft ausgewählt worden. Nach zwei Jahren in der unterklassigen AHL und der schwedischen Liga steht der Ex-Mannheimer jetzt vor seinem NHL-Debüt.

Eishockey Trio um Draisaitl für Olympia in Peking nominiert VOR 3 STUNDEN