Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, habe er ein "tragfähiges Konzept für einen verantwortungsvollen Start in den Ligabetrieb" erstellt. Die 27. DEL-Spielzeit soll am 18. Dezember beginnen, am Donnerstag werden Details zum Ablauf der Saison auf einer virtuellen Gesellschafterversammlung besprochen und anschließend bekannt gegeben.