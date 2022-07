Der 27-Jährige bringt den Stanley Cup, den er mit der Colorado Avalanche gewonnen hat, am Samstag mit in die Fuggerstadt und trägt sich zudem in das Goldene Buch der Stadt ein.

"Dieser Tag wird sicherlich nochmal ein ganz besonderer für mich und meine Familie. Ich bin ein Augsburger und kann es kaum erwarten, den Stanley Cup nach Hause zu bringen. Vor allem auf die leuchtenden Augen der Nachwuchsspieler bin ich schon sehr gespannt", sagte Sturm, der als fünfter Deutscher den Titel in der nordamerikanischen Profiliga gewonnen hat.

Ad

Eishockey Wolfsburg holt Mittelstürmer Jeffrey VOR 21 STUNDEN

Der Angreifer war während der laufenden NHL-Saison von den Minnesota Wild zur Franchise aus Denver gewechselt, in der Finalserie gegen Tampa Bay Lightning kam er auf eine Vorlage. Zur neuen Saison zieht es Sturm, der seine Karriere beim Augsburger Eislaufverein begonnen hatte, zu den San Jose Sharks.

Eishockey DEL: Angreifer Uvira von Köln nach Schwenningen VOR EINEM TAG