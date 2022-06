"Ich habe Ziele, und ich bin davon überzeugt, dass dieser Weg mir mehrere Möglichkeiten für die Zukunft öffnen wird", sagte Sturm dem Straubinger Tagblatt.

Sturm hat einen Posten als Cheftrainer in der nordamerikanischen Profiliga NHL fest im Blick, nach vier Jahren als Assistenzcoach bei den Los Angeles Kings soll der Sprung in die Eliteliga über das Farmteam der Kings gelingen. "Es ist nicht einfach, Chef zu sein. Ich habe gemerkt, dass ich noch Zeit brauche. Aber mit Erfahrung kommst du weiter", sagte Sturm, der als Aktiver 1006 Spiele in der NHL absolvierte.

Sturm war von 2015 bis 2018 Bundestrainer. Unter seiner Führung holte die Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang überraschend die Silbermedaille. Bis April 2021 war er der erfolgreichste deutsche Scorer in der NHL, ehe er von Superstar Leon Draisaitl übertroffen wurde.

